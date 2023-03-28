تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7.. مربوحة تستخدم «السيفون» لغسل وجهها ويديها

أرادت مربوحة التي تجسد شخصتيها الفنانة رحمة أحمد الدخول إلى الحمام ضمن أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7، وبالفعل ذهبت، إلا أنه بعد خروجها ظلت تتحدث مع زوجها عن عدم وجود حنيفيات داخل الحمامات في مصر.

الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7

وأوضح لها الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي أن الحنفيات بنظام اللمس، لترشيد الاستهلاك، على عكس الحنفيات التي تفتح بشكل يدوي في أي مكان آخر كما اعتادت مربوحة في منزلها بالمزاريطة.

وتابعت مربوحة في حديثها لـ"الكبير" أنها استخدمت مياه السيفون لغسل يديها ووجها، قائلًة: "ملحقنش اتمضمض"، ليرد عليها الكبير وهو يشعر بالانزعاج منها قائلًة: "ابعدي يدك.. 40 يوم متلمسنيش، دا سيفون اتشطفتي بالسيفون، لما نرجع اللوكاندة تستحمي مرتين، مرة بالكلور ومرة بالفنيك، ومرة تالتة كلور على فنيك".

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي7

أثار فيلم "آفاتار" رعب وخوف مربوحة بسبب قرب الشخصيات في الفيلم منها، وظلت مربوحة تصرخ بصوت مرتفع، وتطلب من الكبير زوجها الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي أن ينقذها، ويطلب مساعدة الغفر ليبعدوا عنها تلك الكائنات الغريبة التي تحاول الاقتراب منها.

وشعر الكبير بحرج شديد داخل قاعة السينما، ويحاول كتم صوتها وهي تحاول أن تستنجد بالآخرين قائلًة: "الحقوني يا ناس"، وأمسك الكبير بفمها وأجلسها رغمًا عنها قائلًا: "اقعدي هنا واسكتي قمسًا بالله اتاويكي".

أبطال مسلسل الكبير أوى 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهم الحلقات الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.

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