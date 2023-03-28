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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة السادسة مسلسل الكبير أوي 7| «السيلفي والنضارة».. ماذا فعل الكبير ومربوحة في السينما؟

الكبير أوي7
الكبير أوي7

ثار الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، على زوجته مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد بسبب التقاطها صور السيلفي بشكل مستمر منذ بداية رحلتهما إلى القاهرة، وتركهما المزاريطة وفقًا لتعليمات الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية.

مسلسل الكبير أوي7

وحاوّل الكبير إقناع مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد بارتداء النظارة الخاصة بها في السينما، وأثناء مشاهدتها الفيلم إلا أنها ترفض هذا، قائلًة: "برضو مصمم تلبسني النضارة، قولتلك ميت مرة نظري ستة على ستة"، ويقول الكبير لها: "هو انتي ايه جاموسة اديني ساعة بشرحلك يعني إيه 3d  البسي النضارة عشان تشوفي الفيلم".

وبالفعل ترتدي مربوحة زوجة الكبير النضارة الخاصة بمشاهدة الفيلم في السينما، إلا أنها تحدث ضجيج قوي، قائلًة: "الشاشة بيضا، مشايفاش حاجة يا كبير"، وهو الأمر الذي يثير غضب الجمهور في السينما، طالبين منها الصمت لمشاهدة الفليم دون إزعاج.

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أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي7

ويذهب كلٍ من الكبير وزوجته مربوحة ضمن أحداث الحلقة الخامسة إلى زيارة برج القاهرة، وتكون مربوحة سعيدة جدًا بهذه الزيارة على عكس الكبير الذي تملك منه الخوف بشدة، واكتشفت مربوحة أن الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات.

وبعد انتهاء خروجة برج القاهرة، واستمتاع مربوحة بهذه الفسحة التي لطالما حلمت بها منذ أن كانت في المزاريطة، ذهبا سويًا إلى نهر النيل، لركوب مركب بالنيل، وتطلب مربوحة من الكبير السفر إلى مدينة الإسكندرية ولا تعلم الفرق بين النيل والبحر.

أبطال مسلسل الكبير أوى 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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