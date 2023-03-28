أحمد مكي يواصل تصدر التريند بعد عرض الحلقة 5 من الكبير أوي 7

واصل مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث "جوجل"، وتمكن من لفت نظر المتابعين منذ بداية شهر رمضان المبارك 2023، خاصًة بعد عرض الحلقة الخامسة والتي شهدت تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعد ذهاب مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، والكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ولاقت الحلقة الخامسة إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومستخدمي موقع البحث جوجل، من مختلف الأعمار في مصر والوطن العربي، وسط إشادة بأداء طاقم العمل على رأسهم الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

اقترحت الطبيبة التي تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية على كل من الكبير ومربوحة السفر لقضاء اجازة لإنقاذ زواجهما من الفشل بعد مرور عام على زواجهما والفتور الذي أصابهما.

تتحوّل سفرية الكبير من العمل والاتفاق على الجرارات التي كان يتمني أن يحصل عليها للأرض التي يملكها في المزاريطة، إلى تحقيق التمرينات التي تحدثت عنها الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية، وتجسد شخصيتها الفنانة نور وممارستها على أرض الواقع في محاولة منهما لإنقاذ زواجهما الذي حدث له فتور بعد مرور ما يقرب من عام على مدة زواجهما.

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي 7

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار حلقتين وهما الحلقتان الثالثة والرابعة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.

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