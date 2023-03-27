«مكي» يخاف من الصعود لبرج القاهرة في نهاية الكبير أوي7 الحلقة الخامسة

طلبت مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، من زوجها الكبير الذي يجسده الفنان أحمد مكي، في نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، أن تزور القاهرة وكل ما فيها على رأسها برج القاهرة، إلا أن الكبير رفض متحججا بالخوف عليها، إلا أنها تصر على الذهاب.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويذهب كلا من الكبير وزوجته مربوحة ضمن أحداث الحلقة إلى زيارة برج القاهرة، وتكون مربوحة سعيدة جدًا بهذه الزيارة على عكس الكبير الذي تملك منه الخوف بشدة، واكتشفت مربوحة أن الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات.

وبعد انتهاء خروجة برج القاهرة، واستمتاع مربوحة بهذه الفسحة التي لطالما حلمت بها منذ أن كانت في المزاريطه، ذهبا سويًا إلى نهر النيل، لركوب مركب بالنيل، وتطلب مربوحة من الكبير السفر إلى مدينة الإسكندرية ولا تعلم الفرق بين النيل والبحر.

وتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع برقص الكبير ومربوحة سويًا "SLOW" على أنغام أغنية "انا لحبيبي" للفنانة الكبيرة فيروز، بعدما أدار الضرب في جميع ركاب المركب وجعلهم يديرون ظهورهم.

أحداث «الكبير أوى 7»

تدور احداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.