حلاوة البدايات.. تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 قبل عرضها

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 بدخول الكبير ومربوحة قاعة سينما لمشاهدة أحد الأفلام، كما كانت تتمنى، قائلًة: "أول مرة أحس إني بعيش أيام الخطوبة، وحلاوة البدايات من أول وجديد، تعرف إنت أول مرة تجيبلي ورد، إن لم يكن هذا هو الحب فما عساه أن يكون".

الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7

ليرد عليها الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي قائلًا: "كلي فشار"، لترد عليه مربوحة: "جبتلي الورد دا ليه، شكلك بيبقى كيوت لما تبقي محرج"، ويرد عليها: "جبته عشان الواد بتاع الورد غلس ودمه يلطش، وقعد يقولي استفتحني استفتحني، فاستفتحته، وقولت برضو أفك محتاج الفكة دي".

وتتابع مربوحة زوجة الكبير حديثها قائلًة: "برضو مش هتبوظلي اللحظة، هعيشها وانبسط بيها".

تفاصيل الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

تتحوّل سفرية الكبير من العمل والاتفاق على الجرارات التي كان يتمنى أن يحصل عليها للأرض التي يملكها في المزاريطة، إلى تحقيق التمرينات التي تحدثت عنها الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية، وتجسد شخصيتها الفنانة نور وممارستها على أرض الواقع في محاولة منهما لإنقاذ زواجهما الذي حدث له فتور بعد مرور ما يقرب من عام على مدة زواجهما.

وتنتهي بزيارة الكبير ومربوحة لبرج القاهرة، وتكتشف الأخيرة خوف زوجها من المرتفعات، وإصابته بفوبيا المرتفعات.

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي 7

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار حلقتين وهما الحلقتان الثالثة والرابعة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.

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