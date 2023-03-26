مذكرات زوج| موعد مسلسل طارق لطفي على Cbc

تصدر موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل مذكرات زوج علي قناة Cbc مؤشرات البحث على محركات الإنترنت و السوشيال ميديا من قبل متابعين مسلسل مذكرات زوج.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي والزوجة الفنانة عائشة بن أحمد، ويرصد المسلسل المشكلات التي تحدث بينهما، مما يجعل بطل العمل يلجأ إلى طبيب نفسي.

العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل مذكرات زوج علي قناة Cbc

وستكون موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل مذكرات زوج علي قناة Cbc، الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة Cbc وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، وعلى الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، و فدوى عابد، وهناء الشوربجي، والطفل آدم وهدان، والطفلة حبيبة، والطفلة ريتال ظاظا، العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي.