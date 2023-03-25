السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«من أفضل مسلسلات رمضان».. ردود فعل متابعي مسلسل «مذكرات زوج» على «تويتر»

مذكرات زوج
مذكرات زوج

نالت الحلقة الثانية من مسلسل «مذكرات زوج» إعجاب المشاهدين لتتصدر تريند تطبيق “تويتر” من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويتناول العمل المشاكل النفسية التي يعاني منها «رؤوف» ويجسد دوره الفنان طارق لطفي.

وبدأت أحداث أمس من مسلسل مذكرات زوج، من حيث انتهت سابقتها، حيث يقع رؤوف (طارق لطفي)  على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) بسبب المشاكل التي بينهما، وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عامًا، وهي من قتلته وأنهت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رءوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.

تعليقات الجمهور على مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة الثانية

وعلقت إحدى متابعي مسلسل “مذكرات زوج”، قائلة: "بلا شك هذا واحد من أفضل المسلسلات المصرية برمضان 2023،  طارق لطفي كالعادة مبدع وذكي في اختياراته وأدواره متنوعة ولا تشبه بعضها
دون أن أنسى أيضا الفنان الكبير خالد الصاوي والأداء الجميل الذي يقدمه بالمسلسل".

وعلقت تاليا: "سنيور طارق لطفي يُبهرني بالأداء السلس الجميل منذ الدقائق الأولى لعمله مذكرات زوج
لقد شدني كثيرا لمتابعته، شتان بين شيطان جزيرة غمام وبين موظف المطار المُثقل بالهموم".

وجاء من ضمن التعليقات أيضا: "ظريف مسلسل مذكرات زوج، طارق لطفي السهل الممتنع وعائشة بن أحمد أخيرا حد إداها دور تعمله حلو عشان شبه شخصيتها، خالد الصاوي جميل وسما إبراهيم تحفة وفكرة المسلسل جميلة وواقعية، الجميل إنهم جايبين الزوجة مهندسة عشان تبقى لايقة على دور الزوجة مهندسة ناظرة مدرسة بيتحولوا لكبب.

وعلق يوسف: "مذكرات زوج أجمل مسلسل شاهدته حتى الآن، والأقل إثارة ضجة على السوشال ميديا، دائما المسلسلات اللي تصنع بهدوء وبطولة جماعية بعيدة عن البطل الخارق تكون ناجحة مكمل معاه وبقوة".

مواعيد مسلسل «مذكرات زوج»

يعرض مسلسل «مذكرات زوج» حصريا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: الرأسي
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاتجاه: 5/6
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500
  • الجودة:   SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: الرأسي
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاتجاه: 5/6
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500
  • الجودة: HD

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج طارق لطفي مواعيد مسلسل مذكرات زوج أبطال مسلسل مذكرات زوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

الأطفال يرعبون الأهالي بالألعاب النارية والشماريخ بالفيوم.. والمواطنون يستغيثون

القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل «جعفر العمدة»

القبض على صاحب شركة لحيازته أسلحة فى فيلا بالتجمع الأول

محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبة الصوت الذهبى فى الابتهالات الدينية

«رسالة الإمام».. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعى للصلاة لـ«فاقد الطهورين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون