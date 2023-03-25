«من أفضل مسلسلات رمضان».. ردود فعل متابعي مسلسل «مذكرات زوج» على «تويتر»

نالت الحلقة الثانية من مسلسل «مذكرات زوج» إعجاب المشاهدين لتتصدر تريند تطبيق “تويتر” من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويتناول العمل المشاكل النفسية التي يعاني منها «رؤوف» ويجسد دوره الفنان طارق لطفي.

وبدأت أحداث أمس من مسلسل مذكرات زوج، من حيث انتهت سابقتها، حيث يقع رؤوف (طارق لطفي) على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) بسبب المشاكل التي بينهما، وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عامًا، وهي من قتلته وأنهت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رءوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.

تعليقات الجمهور على مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة الثانية

وعلقت إحدى متابعي مسلسل “مذكرات زوج”، قائلة: "بلا شك هذا واحد من أفضل المسلسلات المصرية برمضان 2023، طارق لطفي كالعادة مبدع وذكي في اختياراته وأدواره متنوعة ولا تشبه بعضها

دون أن أنسى أيضا الفنان الكبير خالد الصاوي والأداء الجميل الذي يقدمه بالمسلسل".

وعلقت تاليا: "سنيور طارق لطفي يُبهرني بالأداء السلس الجميل منذ الدقائق الأولى لعمله مذكرات زوج

لقد شدني كثيرا لمتابعته، شتان بين شيطان جزيرة غمام وبين موظف المطار المُثقل بالهموم".

وجاء من ضمن التعليقات أيضا: "ظريف مسلسل مذكرات زوج، طارق لطفي السهل الممتنع وعائشة بن أحمد أخيرا حد إداها دور تعمله حلو عشان شبه شخصيتها، خالد الصاوي جميل وسما إبراهيم تحفة وفكرة المسلسل جميلة وواقعية، الجميل إنهم جايبين الزوجة مهندسة عشان تبقى لايقة على دور الزوجة مهندسة ناظرة مدرسة بيتحولوا لكبب.

وعلق يوسف: "مذكرات زوج أجمل مسلسل شاهدته حتى الآن، والأقل إثارة ضجة على السوشال ميديا، دائما المسلسلات اللي تصنع بهدوء وبطولة جماعية بعيدة عن البطل الخارق تكون ناجحة مكمل معاه وبقوة".

مواعيد مسلسل «مذكرات زوج»

يعرض مسلسل «مذكرات زوج» حصريا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785

الاستقطاب: الرأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785

الاستقطاب: الرأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.