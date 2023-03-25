السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة 3.. صدام بين طارق لطفي ونجله بسبب العمل

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الثالثة على قناة cbc بطولة الفنان طارق لطفي «رؤوف» وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

ويقوم رؤوف (طارق لطفي) لأول مرة بالذهاب إلى تمرين ابنه لمفاجأته ومشاهدته وتشجيعه، وعندما يراه ابنه يذهب مسرعا إليه، ولكنه يحبطه عندما يقول له ألا يخبر أصدقاءه بطبيعة عمله وكيف أنه مراقب جوي، وأنه من المفترض أن يقول لهم أن يكذب عليهم ويخبرهم أنه طيار، مما يسبب إحباط كبير له، ليستكمل ابنه حديثه أن ينتظره ليغادرا.

ويتحدث طه عياد (خالد الصاوي) مع زوجته (سماء إبراهيم) عن مجىء رؤوف إلى عنده، وعلى الرغم من بؤسه إلا أنه غير له ما كان يفكر به، وأنه بدأ معه تجريب تطبيق "حياة سعيدة" الخاص بهما.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

قنوات عرض مسلسل مذكرات زوج

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

مواعيد ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج

وستكون مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3، الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد قناة سي بي سي

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأولى القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج 1 رقم الحلقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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