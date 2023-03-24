الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية مستحبة في الجمعة ثاني يوم رمضان 2023.. وموعد آذان المغرب

جريدة الدستور

يتصدر البحث عن دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2023 من قبل المسلمين عبر محركات البحث وذلك لترديده في الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، فيحرص المسلمون على نيل ثواب اليوم الرمضاني، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه".

أدعية ثاني يوم رمضان 2023

 في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها الدستور نقدم في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحبة في ثاني أيام رمضان والذي يأتي بالتزامن مع أول جمعة في رمضان 2023، كونها تجلب الرزق وتفرج الهم وتزيد الفضل والثواب.

دعاء ثاني يوم رمضان 2023

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

دعاء ثانى يوم رمضان الجمعة 24-3-2023

دعاء التراويح مكتوب من السنة النبوية وعدد ركعاتها

دعاء نية الصيام في رمضان كما ورد بالسنة النبوية

دعاء إفطار الصائم في رمضان 2023 كما ورد في السنة النبوية

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي».

أدعية مستحبة في ثاني يوم رمضان 

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم قوي إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه.

 موعد أذان المغرب ثاني أيام شهر رمضان 

 وخلال ساعات اليوم يتسأل رواد محركو البحث عن موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، الجمعة 24 مارس 2023، ويأتي موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2023 في تمام الساعة 6:09 دقائق بتوقيت القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية يحين موعده الساعة 6:14 دقيقة، ويختلف موعد رفع الأذان من مدينة لأخرى بفروق بسيطة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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