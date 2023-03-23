الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء نية الصيام في رمضان كما ورد بالسنة النبوية

الصيام
الصيام

مع بداية الصيام لابد أن يردد المسلمون دعاء نية الصيام كما أمرنا بها رسولنا الكريم، فنية الصيام من أهم شروط تقبل الصيام، وتعرض “الدستور” دعاء النية في رمضان كما ورد في السنة النبوية.

دعاء نية الصيام 

دعاء نية الصيام واجبة لصحة الصوم باتفاق الفقهاء فجميع العبادات التي يقوم بها الانسان لابد أن يلزمها نية ومنها الصيام .

وقال رسولنا الكريم عن نية الصيام “إنما الأعمال بالنيات”، فمن صام بلا نية فصومه غير صحيح بالإجماع، ويجب تبييت النية في صوم الفرض في ليلة الصيام عند الجمهور خلافاً للحنفية، وأما في صوم النفل؛ فتمتد إلى ما قبل الزوال. 

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فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «مَنْ لَمْ يجمع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة.

ويبدء وقت نية الصيام بدخول أول جزء من الليل، والليل كله وقت للنية فيه، ويلزم تعيين النية ليلًا في الصوم المفروض، وأما صوم النفل فيمتد وقت النية فيه إلى ما قبل الزوال بشرط عدم حدوث مبطل للصوم من طلوع الفجر وما بعده، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى جواز تمديد وقت النية في الفرض والنفل إلى ما قبل الزوال.

دعاء نية الصيام في رمضان 

ردد الرسول صل الله عليه وسلم ومن خلفه السلف دعاء نية الصيام في رمضان وهو كما جاء في السنة النبوية "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيماناً واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبى مغفورًا وصومي مقبولاً". 

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