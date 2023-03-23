دعاء الإفطار للصائم في رمضان 2023 الوارد في السنة النبوية والمأثور

دعاء الإفطار للصائم في رمضان 2023 المأثور في السنة النبوية المطهرة من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم كل عام، حيث تتصدر قائمة الكلمات الأكثر بحثُا على موقع جوجل في الدول العربية والإسلامية.

دعاء الإفطار للصائم في رمضان 2023

ويرصد لكم "الدستور" دعاء الإفطار للصائم في رمضان 2023 الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر:«ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» ، أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

ومعنى قوله "ذهب الظمأ" أي انتهى الشعور بالعطش، أم معنى "وابتلت العروق" أي رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، و"وثبت الأجر" تعني زال التعب وحصل الثواب.

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواد أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – كان إذا أفطر عند أهَلْ بيت قال لهم:” أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ “، رواه أحمد.

دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان مأثور

ومن دعاء الصائم الإفطار في رمضان المأثور ما رود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أفطر،:” اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي “. ويقول أيضا ” اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي “. ” اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ وبك آمنت وعليك توكلت فتقبل صيامي إنك أنت السميع العليم