دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023 وموعد آذان المغرب وساعات الصيام

عقب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يبحث الملايين من المسلمين عن دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023 عبر محرك البحث العالمي جوجل، وينشر الدستور من خلال التقرير التالي موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام في الشهر الكريم.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023

ورد في أمهات الكتب العديد من الأدعية والتي يمكن الاستعانة بها خلال يوم الخميس الموافق 1 من شهر رمضان المبارك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام المباركة لجلب الرزق أو تحقيق الأمنيات أو طلب المغفرة والرحمة والعتق من النار ولعل أبرزها ما يلي :-

اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك.. ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك.. عدل في قضاؤك.. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك.. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.. وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم أني استودعك حياتي خيرها وشرها.. واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك اللهم أخرجمي من حولي إلى حولك ومن قوتي إلى قوتك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك واجعلني أسعد خلقك وتولني فيمن توليت وسخر لي عبادك الطيبين.

اللهم إني أسألك حسن الصيام والقيام والطاعات خلال أيام شهر رمضان المبارك.. اللهم لا ينقضي الشهر إلا وأنا من المغفور لهم المعتوقين من النار .. اللهم يا قاضي الحاجات أقض حاجتي وفرج كربتي وأرزقني من حيث لا أحتسب.

موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام 1 رمضان 1444

يتسأل المسلمين عن دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023 وموعد آذان المغرب حيث حددت الإمساكية الرمضانية التي أعدتها الهيئة القومية للمساحة المصرية المواعيد الكاملة للشعر الفضيل حيث يرفع آذان صلاة المغرب يوم 1 رمضان 2023/1444 في تمام الساعة 6:08 مساء وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد وصلت إلى 13 ساعة و59 دقيقة وهو أقل الأيام في عدد الصيام.

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