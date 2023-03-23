الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أهم النصائح لمرضى السكر والضغط فى شهر رمضان الكريم

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر

حث الأطباء مرضى السكر والضغط على الاحتفال بشهر رمضان مع توخي اليقظة أثناء الصيام للحفاظ على صحة جيدة طوال الشهر الفضيل.

يعد تنظيم مستويات السكر في الدم تحديًا يوميًا لمن يعانون من هذه الحالة، ولكن هناك حاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص عندما يتم تقييد الطعام خلال ساعات النهار لتجنب نوبة نقص سكر الدم الخطيرة.

يمكن أن يؤدي نقص سكر الدم الشديد، وهو انخفاض غير طبيعي في مستوى جلوكوز الدم، إلى حدوث ارتباك أو نوبة صرع، في بعض الحالات يكون العلاج في المستشفى مطلوبًا، لذلك يجب فحص مستويات السكر في الدم بانتظام طوال فترات الصيام.

قال الأطباء وفقًا لموقع ذا ناشونال، إن انخفاض نسبة السكر في الدم إلى أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر يمكن أن يكون ضارًا، وعندما ينخفض ​​إلى أقل من 54 يجب اتخاذ إجراءات فورية.

نصائح للصوم بأمان
يوصى بشدة أن يخضع مرضى السكري لفحص طبي من قبل طبيبهم قبل شهر رمضان لتقييم ما إذا كانوا قادرين على الصيام، أو ما إذا كان ذلك محفوفًا بالمخاطر.

يجب أن يضعوا نظامًا غذائيًا صحيًا واضحًا ومفصلًا، يركز على المزيد من الخضروات والسوائل مع تقليل الأطعمة الغنية بالكوليسترول.

التعرق الشديد والتعب الشديد وسرعة ضربات القلب والعطش الشديد والدوخة كلها نذير لمشكلة محتملة تحتاج إلى عناية.

نصح الأطباء مرضى السكري بإضافة الأطعمة التي يتم امتصاصها ببطء أكثر مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لتمكينهم من الصيام بأمان وتجنب المضاعفات.

تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض العدس وخبز القمح الكامل والتفاح والبرتقال والجزر والبازلاء، حتى مربى الفراولة والشوكولاتة يتم امتصاصها بشكل أبطأ من العديد من الأطعمة الأخرى.

إذا أظهر الصيام وجهاز مراقبة الجلوكوز ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم فمن المهم أن تفطر وتشرب سوائل خالية من السكر لتقليل الجفاف والحمض الكيتوني السكري فمن المحتمل أن يتطلب ذلك العلاج في المستشفى.

على الرغم من أن الصيام قد أثبت فوائد صحية مثل فقدان الوزن، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب، إلا أنه ليس مناسبًا دائمًا، وليس فقط لأولئك الذين يعانون من حالة صحية مزمنة.

لا ينصح الأطفال والنساء الحوامل والمصابون بأمراض معينة بالصيام خلال شهر رمضان.

نصائح لمرضى الضغط 

يوصى باستهلاك أقل من 2.3 جرام من الملح يوميًا، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بالقيام بأنشطة بدنية منتظمة في رمضان، يمكنك الذهاب في نزهة بعد الإفطار.

عليك أن تلتزم بنظام غذائي جيد من خلال التحكم في نوعية وكمية الطعام، يمكن أن تؤدي الوجبات الثقيلة والأطعمة المقلية إلى زيادة ضغط الدم.

مرضى السكر مرضى الضغط شهر رمضان الحفاظ على الصحة النظام الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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