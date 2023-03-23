5 لقاءات.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى رمضان 2023

مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023 يهتم جمهور وعشاق الساحرة المستديرة وبالأخص جمهور المارد الأحمر بمعرفتها، لمتابعة مباريات فريقهم المفضل خلال الشهر الكريم، حيث يخوض النادي الأهلي خلال هذا الشهر 5 لقاءات منها لقاء مصيري في مستهل جدول مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023 والتي يخوضه المارد الأحمر أمام فريق النادي الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا .

مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023 وهي على النحو التالي:

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على تحديد مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن ختام جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر أبريل الجاري وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة و في تمام الثامنة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويعاود النادي الأهلي المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة غزل المحلة والتي تنطلق يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أبريل المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

كما يخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق نادي فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق المباراه فى تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الأحد التاسع من شهر أبريل المقبل.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي فاركو في الرابع عشر من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستضيف استاد برج العرب المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة السكندري يوم الثامن عشر من شهر أبريل المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة.