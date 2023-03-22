الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باقة متنوعة.. «DMC» تعلن خريطة مسلسلات وبرامج شهر رمضان

DMC
DMC

استعرض الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc"، خريطة البرامج والمسلسلات الكاملة التي تعرضها قناة "dmc" بشكل يومي خلال شهر رمضان 2023، حيث تقدم القناة على مدار أيام رمضان باقة متنوعة ومختلفة من الأعمال الدرامية والبرامج الحوارية.

وشملت خريطة "DMC" في رمضان عددًا من المسلسلات والبرامج المتنوعة:

المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز.. ويعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة 7:30 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي.. ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين.. الجزء الأول يشمل 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة.. يعرض في تمام الساعة 9 مساء، بينما الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان.. يعرض في تمام الساعة 10:15 مساء وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 9:45 صباحًا، والإعادة الثالثة 4:30 عصرًا.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال.. يضم 15 حلقة ويعرض في تمام الساعة 11:30 مساء والإعادة 8:30 صباحًا، ليعرض مسلسل "كشف مستعجل" في الجزء الثاني من رمضان في نفس المواعيد.

خريطة برامج DMC

وتعرض القناة برنامج "رجال صدقوا" في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، والإعادة 4:30 فجرًا و7:45 صباحًا، بينما يعرض برنامج "مطبخ الهوانم" الساعة 12:30 ظهرًا.

ويليه برنامج "لعلهم يفقهون" للشيخ خالد الجندي ورمضان عبدالمعز، الساعة 3:30 عصرًا والإعادة 3:45 فجرًا.

وبرنامج "باب رزق" ليسري الفخراني يعرض الساعة 4 عصرًا، والإعادة 3:15 فجرًا و8 صباحًا، كما يعرض برنامج "حياة كريمة" الساعة 5:45 مساء والإعادة 4:45 فجرًا.

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