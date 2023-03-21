دعاء رؤية الهلال.. أدعية استقبال أول أيام شهر رمضان 2023

يتصدر البحث عن دعاء استقبال شهر رمضان محركات البحث في مصر في الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أن غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، أول أيام شهر رمضان، لذا يهتم المسلمون بترديد الأدعية لنيل الفضل والبركة في هذه الساعات حتى يهل علينا الشهر الكريم.

فضل شهر رمضان الكريم

ويهتم المسلمون بمعرفة الأدعية المحبة عند استطلاع شهر رمضان وكذلك أدعية استقبال أول أيامه تميز رمضان عن غيره من الشهور بأنه يحمل الخير، ومن جهة أخرى تصفد فيه الشياطين وتبتعد عن البشر، وفي الواقع يستطيع المسلم أن يحدد الذنوب التي يفعلها إن كانت من نفسه أو كانت ناتجة عن وساوس الشيطان، وبصفة عامة يستطيع المسلم كبح هوى النفس ومنعها من فعل الذنوب والمعاصي خلال الشهر الكريم ، وفي السطور التالية أهم الأدعية المستحبة.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان الكريم

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: ( اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: ( اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ ).

أدعية استقبال شهر رمضان الكريم

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه .

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين .

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار وأهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.



اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ، اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .

دعاء استقبال أول أيام شهر رمضان 2023

دعاء اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا حنّان يا منان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أهلّ شهر رمضان علينا باليمن والبركة،

اللهم أكرمنا برمضان بتمام الصيام والقيام، وأكرمنا فيه بغض البصر وحفظ اللسان، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،

اللهم اهدنا في رمضان فيمن هديت وعافنا فيه فيمن عافيت، وتولنا فيه فيمن توليت، وبارك لنا في رمضان فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أعطيت.