الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء التراويح مكتوب من السنة النبوية وعدد ركعاتها

دعاء التراويح
دعاء التراويح

صلاة التراويح واحدة من أهم الشعائر التي يهتم المسلمون بأدائها طوال شهر رمضان، و مع الصلاة يردد المسلمون دعاء التراويح، والتي حثنا رسولنا الكريم على ترديدها للتقرب إلى الله، وتعرض “الدستور” لقرائها دعاء التراويح مكتوب وفق ما جاء في السنة النبوية.

دعاء التراويح مكتوب 

من دعاء التراويح اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا".

﻿من دعاء  التراويح  اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك".

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من دعاء التراويح  "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ".

"اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ فعلَ الخيراتِ وتركَ المنكراتِ وحُبَّ المساكينِ وأن تغفِرَ لي وترحمَني وإذا أردتَ فتنةً في قَومٍ فتوفَّني غيرَ مفتونٍ وأسألُكَ حبَّكَ وحبَّ مَن يحبُّكَ وحبَّ عملٍ يقرِّبُ إلى حُبِّكَ".

﻿عدد ركعات صلاة التراويح  

يبلغ عدد ركعات صلاة التراويح  22 ركعة من دون الوتر، وروى الإمام مالك أنها 36 ركعة من دون الوتر، وتصلى ركعتان ركعتان مع التسليم بينهم، ويمكن للمسلم أن يستريح بين كل أربع ركعات، وقد ثبت عن الرسول أنه كان يصليها 11 ركعة.

القراءة في صلاة التراويح “لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقدار محدد من الآيات، وفضل بعض العلماء على أفضلية ختم القرآن في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فيمكن قراءة جزء يومياً في الصلاة، فإذا كانت عدد الركعات عشرون ركعة، يمكن قراءة صفحة في كل ركعة، حيث إن كل جزء في القرآن عبارة عن عشرين صفحة”.

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