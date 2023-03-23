دعاء إفطار الصائم في رمضان 2023 كما ورد في السنة النبوية

يهتم المسلمون في شهر رمضان بترديد دعاء إفطار الصائم في رمضان لأنه كما ورد في السنة النبوية للصائم وقت إفطاره دعوة لا ترد، وهناك العديد من صيغ دعاء إفطار الصائم في رمضان ، والتي وردت عن نبينا للكريم ، ننقل بعضها من خلال السطور التالية .

دعاء إفطار الصائم في رمضان 2023

هناك العديد من صيغ دعاء إفطار الصائم في رمضان والتي يرددها الصائمون طوال اليوم والتي ورد بعضها في السنة النبوية.

ومن صيغ دعاء إفطار الصائم في رمضان المفضلة هي الأدعية الجامعة التي كان يرددها رسولنا الكريم ومنها "اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما عملت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما عملت منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ".

اللهم اجعل ايامنا القادمة حاملة لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا واجعلها أيام خير ﻷمورنا كلها

اللهم نسألك صباحًا تشرق فيه قلوبنا فرحًا، وعملًا نرضيك به وقولاً نتقربُ به إليك، وطاعةً نرجو بها عفوك وغفرانك

اللهمّ إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنّة اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة .

دعاء الافطار من الصيام

في السنة النبوية الشريفة دعاء الافطار من الصيام كما كان يرددها رسولنا الكريم والسلف من بعده وهو اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داوود.

ويهتم المسلمون بترديد دعاء الافطار من الصيام لأنه من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء فكما قال رسولنا «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة .

ومن أفضل صيغ دعاء إفطار الصائم في رمضان ما كان من أدعية القرآن الكريم، فقد علّمنا الله عز وجل كيف ندعوه حينما أنزل آيات فيها دعاء له عز وجل، كما علمنا أيضًا الدعاء من خلال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب الإكثار من هذه الأدعية الجامعة للخير، والتي أجراها الله عز وجل على لسان نبيه وفي كتابه المبين.

