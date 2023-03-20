لا يفوتك هذا المساء| السجن 10 سنوات لـ«مستريح البيتكوين».. والإسماعيلي يفلت من تكرار سيناريو الموسم الماضي

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«سياحة النواب»: 7 توصيات للحكومة بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحى

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب اجتماعين مساء اليوم برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.

الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وفرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الربيع يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة في جمهورية مصر العربية، والذي نشهد فيه أربعة فصول خلال اليوم الواحد.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه على الرغم من أن البداية الجغرافية لفصل الربيع يوم الثلاثاء، إلا أن هناك ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت درجات الحرارة اليوم على القاهرة 20 درجة مئوية، فإن المتوقع غدًا أن تكون 23 درجة مئوية، ونختتم الأسبوع بـ 25 درجة مئوية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.

«الغرف التجارية»: كل معرض من «أهلًا رمضان» يبيع يوميًا بمليونى جنيه

أكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معارض "أهلا رمضان" التى تم إقامتها على مستوى الجمهورية، تسهم فى توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار وكميات مناسبة.

وقال ناصر: "كل معرض يبيع يومياً بـ2 مليون جنيه"، مؤكداً استمرار التنسيق المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة فى ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.

وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المُتميزين

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، حفل تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجالس العُليا والخاصة للجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادتها، ومساعدي وزير العدل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم المُتميزين.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاة ودورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، مستعرضًا ما وجه به الرئيس من تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومنح شهادات تقدير موقعة منه للمتميزين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.

السجن 10 سنوات لـ«مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بالسجن لـ10 سنوات ورد المبالغ للضحايا، وغرامة مالية.

وأحالت النيابة العامة “مستريح البيتكوين”، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أكثر من 3 آلاف مواطن. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.

الإسماعيلي يفلت من تكرار سيناريو الموسم الماضي ويتأهل إلى دور الثمانية

سقى النادي الإسماعيلي نادي غزل المحلة من نفس الكأس الذي سقاه منه في الموسم الماضي في بطولة كأس الرابطة المصرية إذ التقى الفريقان في دور قبل النهائي، وأقصى حينها الغزل الإسماعيلي بضربات ترجيحية 3 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي الموسم الحالي تقابلا مبكرا في دور الـ16، ونجح بالفعل الغزل في استدراك الإسماعيلي لتكرار السيناريو الذي حدث في الموسم الماضي تماما، وتمكن من فرض التعادل الإيجابي عليه بهدف لكل منهما. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا.