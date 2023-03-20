الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وفرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل

الأمطار
الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الربيع يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة في جمهورية مصر العربية، والذي نشهد فيه أربعة فصول خلال اليوم الواحد.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه على الرغم من أن البداية الجغرافية لفصل الربيع يوم الثلاثاء، إلا أن هناك ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة ، فعلى سبيل المثال، إذا كانت درجات الحرارة اليوم على القاهرة 20 درجة مئوية، فإن المتوقع غدًا أن تكون 23 درجة مئوية، ونختتم الأسبوع بـ 25 درجة مئوية.

وأوضح مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يشهد بعض التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، نتيجة تعرض البلاد لمنخفضات جوية تؤثر على جمهورية مصر العربية. 

وأشار إلى أن بداية فصل الربيع ستشهد بعض التقلبات الجوية، لافتًا إلى أنها ليست تقلبات حادة، ودرجات الحرارة على الرغم من أنها تشهد ارتفاعات إلا أنها تعتبر ارتفاعات طفيفة. 

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وائل لطفي

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