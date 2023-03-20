«الغرف التجارية»: كل معرض من «أهلًا رمضان» يبيع يوميًا بمليونى جنيه

أكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معارض "أهلا رمضان" التى تم إقامتها على مستوى الجمهورية، تسهم فى توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار وكميات مناسبة.

وقال ناصر: "كل معرض يبيع يومياً بـ2 مليون جنيه"، مؤكداً استمرار التنسيق المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة فى ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على أرصدة العديد من السلع، حيث أكد وزير التموين فى هذا الصدد على توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتأمين احتياطيات مستمرة من تلك السلع.

وتطرق وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى متوسطات أسعار عدد من السلع الغذائية والخضراوات على مستوى مناطق السوق المحلية، وكذا متوسط أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والأعلاف.