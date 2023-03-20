الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023 وشروط الاستجابة

شهر رمضان
شهر رمضان

الدعاء في شهر رمضان من أهم العبادات التي يهتم بها المسلمين، فرمضان به أكثر من موضع استجابة للدعاء، ذكرها الرسول صل الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية ويتحراها المسلمون للتقرب إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة.

وينشر “الدستور” أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023. 

أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023

الدعاء في شهر رمضان لا يرد وحسب الأحاديث النبوية فللصائم في رمضان فإن دعوة لا ترد، ونقل أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله « ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم».

 وقال النووي في المجموع «يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا، له ولمن يحب، وللمسلمين».  

واستنتج الفقهاء ثلاثة أوقات يستجاب فيها الدعاء في رمضان فقال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: (اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح ).

وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كآجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) رواه الترمذي وقال حديث حسن .

ميعاد رؤية هلال رمضان 2023 في مصر

مكونات كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف المعاش

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء ، وفي الحديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها)

وهناك ساعة ثانية يستجاب فيها الدعاء في رمضان وهي  آخر ساعة من النهار (قبل آذان المغرب)، وهي من أوقات الاستجابة كما جاء في الحديث ( ثلاث مستجابات :دعوة الصائم ، ودعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ) رواه الترمذي.

أما الساعة الثالثة وهي وقت السحر أى قبيل الفجر، قال تعالى (والمستغفرين بالأسحار ).

 

شروط استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023

لا يوجد حائل بين العبد وربه فكما قال تعالي إدعوني استجب لكم ، ولكن شروط وضعها رسول الله لضمان استجابة الدعاء في شهر رمضان  ومنها خلاص النية إلى وجه الله تعالى.

التوبة عن المعصية، العزم على ألا نعود إلى الذنوب والمعاصي، كثرة الاستغفار.

الإكثار من الصلاة على النبي، أن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، يستحب إحسان الوضوء واستقبال القبلة، الإكثار من دعوة يونس “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”، الإلحاح في الدعاء ألا يتضمن الدعاء الإثم أو العدوان أو المعصية أو الفسوق أو العصيان.

  

txt

مواعيد إجازات شهر أبريل 2023 .. وموعد استطلاع هلال رمضان

الدعاء في شهر رمضان الدعاء في رمضان استجابة الدعاء في رمضان اوقات استجابة الدعاء في رمضان استجابة الدعاء شهر رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مارستا معه الرذيلة».. القبض على سيدتين لابتزازهما شابًا

أمازون تعتزم تسريح 9000 موظف لخفض التكاليف

يلغى بصدوره 6 قوانين.. ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

لا تقتلوا إنسانية شنودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

لا تقتلوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»