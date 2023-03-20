أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023 وشروط الاستجابة

الدعاء في شهر رمضان من أهم العبادات التي يهتم بها المسلمين، فرمضان به أكثر من موضع استجابة للدعاء، ذكرها الرسول صل الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية ويتحراها المسلمون للتقرب إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة.

وينشر “الدستور” أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023.

أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023

الدعاء في شهر رمضان لا يرد وحسب الأحاديث النبوية فللصائم في رمضان فإن دعوة لا ترد، ونقل أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله « ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم».

وقال النووي في المجموع «يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا، له ولمن يحب، وللمسلمين».

واستنتج الفقهاء ثلاثة أوقات يستجاب فيها الدعاء في رمضان فقال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: (اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح ).

وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كآجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) رواه الترمذي وقال حديث حسن .

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء ، وفي الحديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها)

وهناك ساعة ثانية يستجاب فيها الدعاء في رمضان وهي آخر ساعة من النهار (قبل آذان المغرب)، وهي من أوقات الاستجابة كما جاء في الحديث ( ثلاث مستجابات :دعوة الصائم ، ودعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ) رواه الترمذي.

أما الساعة الثالثة وهي وقت السحر أى قبيل الفجر، قال تعالى (والمستغفرين بالأسحار ).

شروط استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023

لا يوجد حائل بين العبد وربه فكما قال تعالي إدعوني استجب لكم ، ولكن شروط وضعها رسول الله لضمان استجابة الدعاء في شهر رمضان ومنها خلاص النية إلى وجه الله تعالى.

التوبة عن المعصية، العزم على ألا نعود إلى الذنوب والمعاصي، كثرة الاستغفار.

الإكثار من الصلاة على النبي، أن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، يستحب إحسان الوضوء واستقبال القبلة، الإكثار من دعوة يونس “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”، الإلحاح في الدعاء ألا يتضمن الدعاء الإثم أو العدوان أو المعصية أو الفسوق أو العصيان.