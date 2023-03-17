فرص تأهل الزمالك من دور المجموعات قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي ستقام مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراه الزمالك و شباب بلوزداد

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 جولات بعد الفوز على الترجي والتعادل مع المريخ السوداني والخسارة مباراتين أمام بلوزداد في الجولة الأولى والترجي في الجولة الثالثة.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائي

يحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراتين المقبلتين على المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجى المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

أما في حال تعادل الزمالك مع شباب بلوزداد والفوز على المريخ السوداني، فسوف ينتظر الفارس الأبيض نتيجة مواجهة الترجي مع الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة.

وإذا انتهت المواجهة بفوز الترجي سيتأهل الزمالك أما إذا انتهت بفوز شباب بلوزداد أو التعادل سيودع الفارس الأبيض البطولة.

وفي حال حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ.

أما في حال خسارة الزمالك أي مباراة من المواجهتين المقبلتين، سيودع البطولة بشكل رسمي.