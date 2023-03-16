يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، غدًا الجمعة، ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد

ويلتقي الزمالك نظيره شباب بلوزداد في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال إفريقيا



ويخوض الزمالك مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

وسط الملعب: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.



ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتحقيق انتصاره الثاني، في محاولة للتأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

ويخوض فريق الزمالك مباراة الغد أمام شباب بلوزداد الجزائري، وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، بعدما تغلّب على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الغد حاسمة بشكل كبير لمستقبل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فالهزيمة على الأرجح ستعني رحيله، أما الفوز قد يمنحه فرصة البقاء لفترة في منصبه.

في المقابل، يرغب فريق شباب بلوزداد الجزائري في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لخطف صدارة المجموعة الرابعة من الترجي التونسي أو الحفاظ على مكانه في الوصافة على الأقل، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من دوري أبطال أفريقيا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.