الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع موسيماني وشروط السعودية لأداء الحج والعمرة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع موسيماني لخلافة فيريرا

موسيماني

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة التواصل مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة، لتولي قيادة الفارس الأبيض خلفًا لجيسوالدو فيريرا.

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- شروط المملكة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة لعام 2023

الكعبة المشرفة

مع قدوم شهر رمضان الكريم يهتم الكثير من المواطنين من مختلف أنحاء العالم بالبحث عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث "جوجل" عن الشروط الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة في تلك الأيام الكريمة.

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أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 73 جنيهًا بدلًا من 72 جنيهًا أمس، فيما استقرت أسعار البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها.

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- وفاة 14 شخصًا جراء فيضانات تركيا و5 بعداد المفقودين

فيضانات تركيا

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا، عن الفيضانات التي ضربت تركيا، لتكون الكارثة الطبيعية الثانية خلال فترة قصيرة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها  في 6 فبراير، وراح ضحيته أكثر من 43 ألف ضحية.

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- «تعالي شوفي ابنك اتقتل».. والدة قتيل العمرانية تروى تفاصيل ما جرى

المجني عليه

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً أثناء وقوف حسام محمد "المجني عليه" بشارع المدارس بمنطقة العمرانية، حيث فوجئ  بشخص يستقل دراجة نارية ويقوم بدهس قدمه، ليبدأ "حسام" في معاتبته لكن لم يتقبل الشخص كلمات العتاب.

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الزمالك موسيمانى المملكة السعودية مناسك الحج اسعار الدواجن تركيا الدواجن

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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