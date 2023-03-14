الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 14-3-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تحصد مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في كافة محافظات الجمهورية نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الملايين من المصريين في معرفة مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة، لتدريب النفس على أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة قبل شهر رمضان المبارك 1444/2023.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في المحافظات

تتباين مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في المحافظات وفقا لموقع كل محافظة جغرافيا، حيث يمكن للهيئة العامة للمساحة المصرية وضع بيان يومي بأوقات الصلاة في كل محافظة على حد وذلك وفقا لما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:02 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساء.

الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساء.

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الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:59 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:17 مساء.

الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:40 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:27 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:01 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:18 مساء.


الصلاة في محافظة كفرالشيخ

موعد صلاة الفجر الساعة 4:42 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:03 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:21 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى محافظات مصر

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الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:48 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:34 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:23 مساء.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:21 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:44 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:17 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:36 مساء.

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