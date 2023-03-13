الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت كافة الصلوات في جميع محافظات الجمهورية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023

يمكن من خلال موقع الدستور الإلكتروني معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في محافظات مصر في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية:-

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:43 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:18 مساءا.

 

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:34 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:58 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:32 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:45 مساءا.

سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-3-2023 خلال التعاملات المسائية

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:14 مساءا.

 

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:58 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:21 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:44 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:17 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:35 مساءا.

 

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:43 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءا.

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023

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مواعيد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 4:42 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءا.


مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:20 مساءا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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