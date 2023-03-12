الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يحرص المسلمون مع قرب بدء شهر رمضان على الانتظام وأداء الصلاة في وقتها الصحيح والإكثار من الأدعية، وشغل بال المسلمين معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 12-3-2023 عبر جوجل، للانتظام في أداء فريضة الله.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 12-3-2023

تقدم «الدستور» بهذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بمستوى محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم الأحد 12 مارس 2023.

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة 
الفجْر: 4:44 am

الشروق: 6:10 am

الظُّهْر: 12:05 pm

العَصر: 3:28 pm

المَغرب: 6:00 pm

العِشاء: 7:18 pm

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية 
 

الفجْر: 4:49 am

الشروق: 6:16 am

الظُّهْر: 12:11 pm

العَصر: 3:33 pm

المَغرب: 6:06 pm

العِشاء: 7:24 pm

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
 

الفجْر: 4:47 am

الشروق: 6:11 am

الظُّهْر: 12:07 pm

العَصر: 3:30 pm

المَغرب: 6:03 pm

العِشاء: 7:18 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان 
 

الفجْر: 5:16 am

الشروق: 6:38 am

الظُّهْر: 12:34 pm

العَصر: 3:58 pm

المَغرب: 6:32 pm

العِشاء: 7:45 pm

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
 

الفجْر: 4:45 am

الشروق: 6:11 am

الظُّهْر: 12:06 pm

العَصر: 3:29 pm

المَغرب: 6:01 pm

العِشاء: 7:18 pm

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان 1444 هـ.. وأبرز الأدعية

مواقيت الصلاة اليوم في إسماعيلية 
 

الفجْر: 4:39 am

الشروق: 6:06 am

الظُّهْر: 12:01 pm

العَصر: 3:24 pm

المَغرب: 5:56 pm

العِشاء: 7:14 pm


مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ
 

الفجْر: 4:33 am

الشروق: 5:57 am

الظُّهْر: 11:53 am

العَصر: 3:16 pm

المَغرب: 5:49 pm

العِشاء: 7:04 pm

 

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج 
 

الفجْر: 4:44 am

الشروق: 6:07 am

الظُّهْر: 12:03 pm

العَصر: 3:27 pm

المَغرب: 5:59 pm

العِشاء: 7:14 pm

 

مواقيت الصلاة في محافظة السويس 
 

الفجْر: 4:39 am

الشروق: 6:05 am

الظُّهْر: 12:00 pm

العَصر: 3:23 pm

المَغرب: 5:55 pm

العِشاء: 7:12 pm

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان 2023 .. أفضل الأدعية

مواعيد الصلاة في مدينة المنصورة 
 

الفجْر: 4:43 am

الشروق: 6:10 am

الظُّهْر: 12:05 pm

العَصر: 3:27 pm

المَغرب: 6:00 pm

العِشاء: 7:18 pm.

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