إمساكية شهر رمضان 2023.. موعد صلاة المغرب في رمضان الكريم 2023

يترقب المسلمون في مصر وباقي بلدان العالم قدوم شهر رمضان الكريم بشغف وشوق كبيرين كونه يتميز عن غيره من الشهور بالانشغال بأمور العبادة والتواصل والتراحم بين الناس وأجوائه المبهجة، وقد ورد عنه في القرآن الكريم أنه أكثر الشهور منحة وفضل من الله عز وجل.

موعد صلاة المغرب في شهر رمضان الكريم 2023

ومن أهم سمات استقبال شهر رمضان هو الانتظام على العبادات بشكل يومي بل ويمكن القول بأنه لحظي، ومن الأن يستعد لاستقبال هذا الشهر المعظم، للوصول إلى أعلى درجات الطاعة من خلال تلاوة آيات الذكر الحكيم، والأذكار، ومن ثّم يطلعون لمعرفة توقيتات الصلوات الخمس ولا سيما موعد رفع الأذان الخاص بصلاتي المغرب والفجر على وجه التحديد، لمعرفة عدد ساعات الصيام.

موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 2023

وبحسب ما أوضح معهد البحوث الفلكية يحل أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1444 في 23 مارس، وفيه يُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءً، مع العلم أن عدد ساعات الصيام تمتد لـ13 ساعة و59 دقيقة وهو أقصر الأيام من حيث عدد ساعات الصوم.

موعد أذان المغرب في أخر ايام شهر رمضان 2023

من ناحية أخرى، يحل آخر أيام الشهر المعظم في 20 أبريل 2023، ويُرفع فيه أذان المغرب في تمام الساعة 6:25 مساءً، مع العلم أن عدد ساعات الصيام ستصل إلى 14 ساعة و54 دقيقة، لذا هو فلكيًا أطول أيام شهر رمضان الكريم من حيث عدد ساعات الصوم.

إمساكية شهر رمضان الكريم 2023

وفي وقت سابق أعلن أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدليل الفلكي للعام الهجري 1444، وهذا الدليل يشمل إمساكية شهر رمضان الكريم، والتي تعبر عن كافة التفاصيل اليومية للشهر الكريم، بدايةً من أيام الأسبوع، بتواريخه الهجرية والميلادية، وحتى تحديد توقيتات رفع الأذان من الفجر وحتى العشاء.

إمساكية شهر رمضان 1444 هـ

يُذكر أن إمساكية شهر رمضان الصادرة عن معهد البحوث الفلكية على عدد ساعات الصوم يوميًا، وتوقيتات السحور والإمساك والشروق، وفي الصورة التالية إمساكية شهر رمضان 1444 هجرية الموضحة لموعد آذان الفجر وموعد الإفطار طول أيام الشهر.