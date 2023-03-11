السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان الفجر في أيام شهر رمضان 2023

آذان الفجر
آذان الفجر

يتبقى على استقبال شهر رمضان نحو 12 يوما ومن هنا ينتظر المسلمون استقبال هذه المناسبة، بالاستعداد للعبادات المختلفة، وتجهيز المنازل، وتخزين بعض الاحتياجات خلال تلك الفترة ومنها ما تجهزه الأسر للسحور والإفطار ومن هنا يبحث المصريون عن موعد أذان الفجر للسحور كونه من السنن المحببة التي حثهم عليها الرسول الكريم.

السحور في شهر رمضان الكريم 

ومن الطقوس الهامة التي ينتظرها المصريون في شهر رمضان هي السحور سواء في الخيم الرمضانية أو في المنازل ومن الآن تشتري الأسر لتجهيز الوجبات ومن المعروف أن شهر رمضان الكريم من أكثر الشهور التي ينفق فيها الكثير من المال على المأكل والشرب، خاصة مع انتشار الدعوات الجماعية للإفطار في هذا الشهر الكريم.

موعد آذان الفجر في رمضان

وكون أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويبحث عدد كثير من المسلمون عن موعد آذان الفجر في شهر رمضان، وتقدم «الدستور» في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها المسلمون عبر محركات البحث.

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موعد آذان الفجر في رمضان 2023

وإليكم موعد آذان الفجر في رمضان 2023 للصلاة والامساك عن السحور.

 

موعد آذان الفجر في رمضان 2023

 

آذان الفجر يوم 2 رمضان يأتي في الساعة  4:27 فجرًا

 

آذان الفجر يوم 3 رمضان يأتي في الساعة  4:26

 

ذان الفجر يوم 4 رمضان يأتي في الساعة  4:24

 

آذان الفجر يوم 5 رمضان يأتي في الساعة  4:23

 

آذان الفجر يوم 6 رمضان يأتي في الساعة  4:22

 

آذان الفجر يوم 7 رمضان يأتي في الساعة  4:20

 

آذان الفجر يوم 8 رمضان يأتي في الساعة  4:19

 

آذان الفجر يوم 9 رمضان يأتي في الساعة  4:18

 

آذان الفجر يوم 10 رمضان 4:16

 

آذان الفجر يوم 11 رمضان يأتي في الساعة    4:15

 

آذان الفجر يوم 12 رمضان يأتي في الساعة  4:14

 

 

موعد اذان الفجر في باقي أيام شهر رمضان 2023

آذان الفجر يوم 13 رمضان يأتي في الساعة  4:12

 

آذان الفجر يوم 14 رمضان يأتي في الساعة  4:11

 

آذان الفجر يوم 15 رمضان يأتي في الساعة  4:10

 

آذان الفجر يوم 16 رمضان يأتي في الساعة  4:08

 

آذان الفجر يوم 17 رمضان 4:07

 

آذان الفجر يوم 18 رمضا ن 4:05

 

آذان الفجر يوم 19 رمضان 4:04

 

آذان الفجر يوم 20 رمضان 4:03

 

آذان الفجر يوم 21 رمضان 4:01

 

آذان الفجر يوم 22 رمضان 4:00

 

آذان الفجر يوم 23 رمضان 3:59

 

اذان الفجر يوم 24 رمضان 3:57

 

آذان الفجر يوم 25 رمضان 3:56

 

آذان الفجر يوم 26 رمضان 3:55

 

آذان الفجر يوم 27 رمضان 3:53

 

آذان الفجر يوم 28 رمضان 3:52

 

آذان الفجر يوم 29 رمضان 3:51

 

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وائل لطفي

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