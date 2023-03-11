المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر
أعلن أحمد بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية المشغلة لمترو الأنفاق، عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وجاءت كالتالى:
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا.
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحًا.
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحًا.
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقائق صباحًا.
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحًا.
☆ تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحًا.
☆ محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.
☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.