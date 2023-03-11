يعرض موقع الدستور لمتابعيه مواعيد أذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة الإسكندرية، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت.

مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة الإسكندرية

خلال السطور التالية نوضح لمتابعينا في الإسكندرية مواعيد أذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظتهم مع اقتراب موعد شهر رمضان الذي يحين موعده الخميس 23 مارس.



موعد أذان المغرب أول يوم رمضان الموافق 23 مارس 06:20

الجمعة 2 رمضان 24 مارس 06:21

السبت 3 رمضان 25 مارس 06:22

الأحد 4 رمضان 26 مارس 06:22

الأثنين 5 رمضان 27 مارس 06:23

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 06:24

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس 06:24

الخميس 8 رمضان 30 مارس 06:25

الجمعة 9 رمضان 31 مارس 06:26

السبت 10 رمضان 01 أبريل 06:26

الأحد 11 رمضان 02 أبريل 06:27

الأثنين 12 رمضان 03 أبريل 06:27

الثلاثاء 13 رمضان 04 أبريل 06:28

الأربعاء 14 رمضان 05 أبريل 06:29

الخميس 15 رمضان 06 أبريل 06:29

الجمعة 16 رمضان 07 أبريل 06:30

السبت 17 رمضان 08 أبريل 06:31

الأحد 18 رمضان 09 أبريل 06:31

الأثنين 19 رمضان 10 أبريل 06:32

الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل 06:33

الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل 06:33

الخميس 22 رمضان 13 أبريل 06:34

الجمعة 23 رمضان 14 أبريل 06:35

السبت 24 رمضان 15 أبريل 06:35

الأحد 25 رمضان 16 أبريل 06:36

الأثنين 26 رمضان 17 أبريل 06:37

الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 06:38

الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 06:39

الخميس 29 رمضان 20 أبريل 06:39

وفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن رمضان لهذا العام الهجري 1444 يكون 29 يوما فقط، ولا يتأكد ذلك إلا بثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه.

ورؤية هلال شهر شوال يكون موعد عيد الفطر سواء الجمعة 21 أبريل أو غير ذلك.