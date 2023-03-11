«اللهمَّ إنِّى أتوب إليك».. أفضل أدعية التوبة قبل قدوم شهر رمضان الكريم

أيام و يهل علينا شهر رمضان الكريم، ومعه يجدد البعض النية والتوبة لجعل هذا الشهر الكريم فرصة للرجوع إلى الله والالتزام بقراءة القرآن والتقرب إلى الله، لذا يبحث البعض عن أفضل أدعية التوبة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

أفضل أدعية التوبة قبل قدوم شهر رمضان الكريم

«أستغفر الله من الذنوب التي تقطع الرَّجاء، ومن الذنوب التي تُمسك غيث السَّماء، ومن الذنوب التي تكشف الغطاء، أستغفر الله العظيم حياءً من الله، استغفر الله العظيم رجوعًا إلى الله، أستغفر الله العظيم ندمًا واسترجاعًا».

«اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته تعمدته أو جهلته وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك».

«اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة».

«اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».

«اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها عليَّ فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك».

«يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحب التوابين، فأقبل توبتي كما وعدت، و اعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك وضماني ألا أرجع في مذمومك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك».

«اللهم إني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبةً تسلم بها كل جارحةٍ على حيالها من تبعاتك وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك».

«اللهم فأرحم وحدتي بين يديك وأجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت فأنت بأهل الشفاعة».