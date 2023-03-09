الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية استقبال شهر رمضان 2023 ودعاء رؤية الهلال عند ولادته

شهر رمضان
شهر رمضان

أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2023 ودعاء رؤية الهلال لشهر الصيام، من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين حول العالم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي على شهر رمضان 1444.

موعد شهر رمضان 2023

ويحل موعد شهر رمضان 1444 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، بعد ولادة الهلال في ليلة 22 مارس الجاري، على أن يستمر شهر الصيام حتى يوم 20 أبريل 2023 وفقًا للحسابات الفلكية.

وتبلغ عدد ساعات الصوم 15 ساعة 25 دقيقة، في أول أيام شهر رمضان 2023، وذلك وفقًا لما ورد في الحسابات الفلكية.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

ومن المنتظر، ولادة الهلال بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان 1444هـ، الموافق21 مارس، وذلك في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وهو يوم الرؤية.

ومن دعاء رسولنا الكريم عند رؤية هلال شهر رمضان" الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله".

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أدعية استقبال شهر رمضان 2023

نقول في دعاء استقبال شهر رمضان الكريم “اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه”.

ودعاء “اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرًا، للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين”.

اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب. دعاء امير المؤمنين علي في استقبال شهر رمضان اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره.

كما يمكن الدعاء بـ"اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين". 

ويمكن الدعاء بـ"اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الاشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال".

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وائل لطفي

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