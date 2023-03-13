الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 وترتيب الدورى المصرى الممتاز

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

ننشر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023، والذي يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل من قبل جماهير رياضة كرة القدم المصرية، لمتابعة مباريات منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 والذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة كافة الفرق الرياضية في الدوري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 بشكل حصري حيث يتابعها الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم في مصر والوطن العربي حيث جاء جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 مارس 2023 كما يلي:

موعد مباراة نادي سيراميكا كيلوباترا ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة 6 مساء.

موعد مباراة نادي البنك الأهلي ضد نادي بيراميدز في تمام الساعة 6 مساء.

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ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

يذكر أن ترتيب الفرق الرياضية المشاركة في الدوري المصري الممتاز كما يلي:-

نادي الأهلي برصيد 44 نقطة.

نادي فيرتشر برصيد 42 نقطة.

نادي بيراميدز برصيد 39 نقطة.

نادي الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة.

نادي الزمالك برصيد 33 نقطة.

نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة.

نادي المصري برصيد 28 نقطة.

نادي فاركو برصيد 27 نقطة.

نادي سموحة برصيد 27 نقطة.

نادي غزل المحلة برصيد 27 نقطة.

نادي سيراميكا كيلوباترا برصيد 25 نقطة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 والقنوات الناقلة

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ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك وإنبي الليلة

تردد قناة أون تايم سبورت عبر نايل سات

يمكن متابعة مباريات منافسات الأسبوع ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته ال 64 من خلال شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports  الرياضية والتي تحظى على نسب عالية من المشاهدات اليومية ويمكن ضبط إشارة بثها وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11681.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

قناة On Time Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12303.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

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جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز قنوات أون تايم سبورت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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