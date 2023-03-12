نقل مباراة البنك وبيراميدز بملعب المقاولون بسبب أعمال الصيانة باستاد القاهرة

تقرر نقل مباراة البنك الأهلي و بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غدًا الإثنين ضمن مواجهات الجولة ال٢١ للدوري الممتاز ، إلى استاد المقاولون العرب بدلا من استاد القاهرة .

وأخطرت لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة ، ناديي البنك و بيراميدز بنقل المباراة لملعب المقاولون ، بسبب انشغال ملعب القاهرة ببعض أعمال الصيانة .

قرعة كأس رابطة الأندية الثلاثاء المقبل

من ناحية أخرى اكد عامر حسين عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة والمشرف على لجنة المسابقات، بأن مجلس إدارة الرابطة برئاسة أحمد دياب، قرر إجراء قرعة كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة في الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

تقرر نقل مباراة البنك الأهلي و بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غدًا الإثنين ضمن مواجهات الجولة ال٢١ للدوري الممتاز ، الى استاد المقاولون العرب بدلا من استاد القاهرة .

وأخطرت لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة ، ناديي البنك و بيراميدز بنقل المباراة لملعب المقاولون ، بسبب انشغال ملعب القاهرة ببعض أعمال الصيانة .