جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز، ومباراة أرسنال ضد فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- أسوان × فيوتشر: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports

- الزمالك × إنبي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وست هام يونايتد × أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- فولهام × أرسنال: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا × ريال سوسيداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية × ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- فياريال × ريال بيتيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيك بيلباو × برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ليتشي × تورينو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- هيلاس فيرونا × مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- كريمونيزي × فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- روما × ساسولو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- يوفنتوس × سامبدوريا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- فرايبورج × هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فيردر بريمن × باير ليفركوزن: في الساعة السادسة والنصف مساءً

- فولفسبورج × يونيون برلين: في الساعة الثامنة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- كليرمون فوت × لانس: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- أجاكسيو × مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- أنجيه × تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- لوريان × تروا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- نانت × نيس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- موناكو × ستاد ريمس: في تمام الساعة السادسة مساءً

- مارسيليا × ستراسبورج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- أنقرة غوجو × ألانياسبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا

- طرابزون سبور × أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- إسطنبول باشاك شهير × بشكتاش: في تمام الساعة السادسة مساءً