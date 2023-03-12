ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك وإنبي الليلة

يتصدر أحمد الشيخ نجم غزل المحلة، قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الأسبوع الحادي والعشرين للمسابقة.

ويتقدم أحمد الشيخ بفارق هدف على الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، يليهما أحمد سيد زيزو برصيد 8 أهداف ورمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهم 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك وانبي اليوم

1-أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منهم ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

2- الأنجولي كريستوفاو مابولولو “الاتحاد السكندري" برصيد 9 أهداف منها هدف من ركلة جزاء .

3- أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 8 أهداف.

4- رمضان صبحي "بيراميدز" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهم 7 أهداف.

5- التونسي رفيق كابو "إنبي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم 6 أهداف.

6- محمد شريف "الأهلي" ومروان حمدي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" وحسام حسن "سموحة "والأوغندي جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد والنيجيري جون أوكلي "المقاولون" وكريم طارق "طلائع الجيش" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ومحمد رضا "فيوتشر" وسمير فكري "الداخلية"ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.

7- يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ومحمود علاء "الاتحاد السكندري" والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" وعمر سافيولا "المقاولون" وإسلام محارب "طلائع الجيش" ومحمد هلال "البنك الأهلي" والنيجيري جابريل أوروك "غزل المحلة" ومروان محسن "فيوتشر" ولكل منهم 4 أهداف.

8- عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا والتونسي علي معلول "الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" ومحمد الشامي "الإسماعيلي" والتونسي إلياس الجلاصي ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد" والغاني بنجامين بواتينج وحسين فيصل "سموحة" وإبراهيم عادل "بيراميدز" وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا "إنبي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9- خالد قمر وأحمد سمير "طلائع الجيش" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد "فيوتشر" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان" ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية" ولكل منهم 3 أهداف.

10- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي" وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك" ولكل منهم هدفان.