الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين في الدولة والذي تم تعديله ليتناسب مع قرب شهر رمضان الكريم، ويحصل المعلمون على مرتبات شهر مارس في الأيام الأولى لصرف مرتبات العاملين في الدولة حسب الجدول الذي وضعته وزارة المالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين. 

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين

يحصل المعلمون والعاملين في وزارة التربية والتعليم على مرتبات شهر مارس في اليوم الأول لصرف المرتبات حسب الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين في يوم 20 مارس الجاري، بعد أن قررت وزارة المالية تعجيل صرف مرتبات مارس ليستطيع العاملين في الدولة الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بشهر رمضان، الذي يبدأ في 23 مارس الجاري وفق الحسابات الفلكية، على أن يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان في يوم 29 شعبان عقب الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان. 

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ويستمر صرف مرتبات شهر مارس من 20 مارس حتى 23 مارس 2023 وتوفيرها من خلال ماكينات الصراف الآلي، وستكون المرتبات متاحة في الماكينات في أي وقت بداية من تواريخ الصرف المعلنة.

 

جدول صرف مرتبات شهر مارس 

يحصل المعلمون على رواتب شهر مارس في اليوم الأول من جدول صرف مرتبات شهر مارس  مع الموظفون في مديريات الطب البيطري- مديريات الشباب والرياضة- دواوين عموم المحافظات- مديريات التربية والتعليم- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الزراعة ووزارة  العدل- الاستثمار- التعاون الدولي- التخطيط- الخارجية- الكهرباء- التنمية المحلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- الشباب والرياضة- المالية- التعليم العالي، ورئاسة مجلس الوزراء- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- مجلس الدولة- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- اللجنة العليا للانتخابات- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- دار الإفتاء المصرية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- هيئة الرقابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة- الهيئة العامة للرقابة المالية.

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موعد صرف مرتبات شهر مارس و أبريل بالزيادة 2023

وفي اليوم الثاني لصرف مرتبات مارس  يحصل العاملون في  التضامن الاجتماعي- البيئة- القوى العاملة- البترول- الداخلية- الإنتاج الحربي- الثقافة- الطيران المدني- التجارة والصناعة- الصحة- الإسكان- الأوقاف- التموين- قطاع الأعمال العام- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- النقل- شؤون مجلس النواب- الاتصالات- السياحة- الآثار، ومديريات القوى العاملة- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الشؤون الصحي، وباقي الجهات تحصل عليها في اليوم الثالث للقبض . 

صرف مرتبات مرتبات شهر مارس وزارة المالية وزارة التربية والتعليم شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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