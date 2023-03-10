الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد معاشات شهر إبريل ونسبة الزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

يبحث عن مواعيد معاشات شهر ابريل ونسبة الزيادة الجديدة الملايين من المواطنين المستحقين للمعاشات سواء من هيئة التأمينات الاجتماعية أو من برنامج تكافل وكرامة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف إلى توفير مستوى معيشي أفضل للكافة المواطنين خاصة في القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

مواعيد معاشات شهر ابريل ونسبة الزيادة الجديدة

يصرف أكثر من 10 ملايين مواطنين المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن التقاعد معاشاتهم عن شهر ابريل خلال الفترة من 1 - 6 أبريل وذلك بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيمتها 15 % ويكون الصرف وفقا للجدول التالي:- 

  • تم تخصيص يومي السبت والأحد 1 و2 إبريل 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.
  • تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 إبريل 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه.
  • تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 5 و6 إبريل 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه.

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جدول زيادة المعاشات ابريل 2023

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات المواطنين خلال شهر ابريل المقبل وذلك قبل اعتماد العام المالي 2023-2024 وذلك في إطار رفع الأعباء المالية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية جراء الأزمة الاقتصادية وركود حركة البيع والشراء وجاء جدول الزيادة وفقا لما يلي:-

  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بعد الزيادة.
  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 2300 جنيه إلى 2645 جنيه بعد الزيادة.
  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 3500 جنيه إلى 4025 جنيه بعد الزيادة.
  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 4300 جنيه إلى 4945 جنيه بعد الزيادة.
  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 5300 جنيه إلى 6095 جنيه بعد الزيادة.
  • وصل معاش المواطن الذي يتقاضى 6500 جنيه إلى 7475 جنيه بعد الزيادة.
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منافذ صرف المعاشات ابريل 2023

عقب معرفة مواعيد معاشات شهر ابريل ونسبة الزيادة الجديدة يتم تجهيز أكثر من 16 ألف منافذ في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال أصحاب المعاشات وهي كما يلي:-

  • ماكينات الصرف الالي للمواطنين.
  • فروع منافذ شركة فوري.
  • مكاتب الهيئة القومية للبريد.
  • المحافظة الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  • بنوك القرى والنجوع.
  • الحسابات الجارية بالبنوك.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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