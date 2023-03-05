التأمينات الاجتماعية: 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صرف الزيادة في المعاشات سيحدث في بداية شهر أبريل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت:"أن كل مواطن سيجد زيادة في معاشه الشهر الجديد بنسبة 15%".

وأكد أن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة تقدر بـ55 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الخميس الماضي إجراءات متكاملة لدعم أصحاب المعاشات والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أن المعاشات تزيد في شهر يوليو من كل عام، لكن نتيجة للظروف الاقتصادية والأزمة العالمية، قرر الرئيس بتبكير زيادة المعاشات من خلال صرف المعاشات في شهر أبريل، بدلاً من شهر يوليو بنسبة زيادة تصل لـ15%، وهذه النسبة الأعلى التي يسمح بها القانون.