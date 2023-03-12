الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موعد صرف مرتبات شهر مارس و أبريل بالزيادة 2023

مرتبات
مرتبات

يتسال المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لا سيما بعد أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرفها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وهو ما يهم ملايين الأسر للحصول على الراتب في وقت مناسب يكفيهم في شراء السلع والاحتياجات والياميش المميز لسفرة رمضان الكريم.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2023

مرتب شهر إبريل 2023

 من ناحية أخرى يهتم ملايين الأسر بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 رغم أنه لم يبدأ بعد، ويترقب العاملون في القطاع العام وقطاع الأعمال مرتب أبريل خاصة بعد إعلان الحكومة بصرف الزيادة في هذا الشهر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا يتسأل المواطنين عن مقدر الزيادة  المقررة وموعد صرفها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

 وحسبما أعلنت وزارة المالية يبدأ صرف مرتبات شهر مارس الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلًا من الخميس الموافق ٢٣ مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

موعد صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

يأتى صرف مرتبات شهر مارس 2023 الاثنين 20 مارس، الثلاثاء 21 مارس، الأربعاء 22 مارس، الخميس 23 مارس، الجمعة 26 مارس الجاري، عن المتأخرات في صرف المعاشات فيتم صرف المرتبات أيام الأربعاء 8 مارس، الخميس 9 مارس، الأحد 12 مارس.

وأوضح قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه تم سيتم صرف مرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه. وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023

وفقًل لجدول صرف المرتبات فإن صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023، سوف يبدأ أيام 23 أبريل 2023، ليستمر حتى يوم 28 أبريل 2023، لأكثر من 33 وزارة وجهة حكومية، ويتم تقسميها على أيام منعًا للتكدس أمام مناطق صرف المرتبات 2023.

مرتبات شهر إبريل 2023 بعد الزيادة 

- زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه.

- زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه.

- زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه.

- جاءت زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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