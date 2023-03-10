مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة.. يبحث آلاف المواطنين المستفيدين من المعاشات عن موعد صرف معاشات إبريل 2023، وخاصة بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة الجديدة في المعاشات والمرتبات، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد الصرف، لنحو حوالي 11 مليون صاحب معاش وشخص مستحق للمعاش، منوهة بأنه سوف يتم صرف زيادة المعاشات ويكون بنسبة 15%، وذلك بالتزامن مع صرف معاشات إبريل 2023، وذلك بدءً من يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة

وتنشر “الدستور” مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2023 بالزيادة الجديدة.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يتاح صرف معاشات شهر إبريل لعام 2023 من خلال أي ماكينة صرف آلي تكون تابعة للبنوك أو تابعة لمكاتب البريد، أو أي منفذ من خلال منافذ شركة فوري ومن خلال المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023

وبالتزامن مع تحديد ميعاد صرف معاشات إبريل 2023، قامت التأمينات بتوضيح أن زيادة المعاشات المقرر صرفها بالأول من شهر أبريل المقبل 2023، تصرف بحد أدنى مبلغ 170 جنيها وبحد أقصى مبلغ 1635 جنيها.

عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية خلال تقرير صادر عنها، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقترب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، منوها إلى أن تكون تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن شهر أبريل ومايو ويونيو.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن الرئيس السيسي منذ 4 أشهر، وجه بصرف منحة استثنائية شهرية تكون لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه قد تم صرفها بالتزامن مع معاشات شهر نوفمبر 2022، وتكون بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار

من جهة أخرى، أوضح بنك ناصر الاجتماعي المصري، أن معاشات شهر أبريل 2023، سوف تكون متاحة في كل فروع بنك ناصر المنتشرة بمستوى الجمهورية، منوها إلى أنه سيتم تغذية ماكينات الصرف الآلي لعام ATM بالنقدية باستمرار من أجل التسهيل على كتفة أصحاب المعاشات، كما سيتم توفير خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري».