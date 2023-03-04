سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4-3-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.55 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت

وشهد سعر اليورو مؤخرا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا في ختام تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، شهد استقرارًا خلال نهاية التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.36 جنيه للشراء

-32.66 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.68 جنيه للشراء

-33.73 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت الموافق 4 مارس 2023 في ختام التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع.

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