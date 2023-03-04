سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4-3-2023 في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا ليبلغ نحو 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على «جوجل» خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وبعد تصدر سعر الدولار محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، يستعرض «الدستور» آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم السبت 4 مارس 2023 بالبنوك المصرية ليسجل 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 في لبنان، خلال منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار في لبنان 15.925.61 ليرة لبنانية في السوق السوداء، و بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام العملة الخضراء منذ عام 2019، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليسجل نحو 7260 ليرة للشراء، و 7330 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7210 ليرة للشراء و 7310 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

سجلت عملة البيتكوين اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار في منتصف التعاملات لتسجل 23.260.60 دولار، و شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.48 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.56 جنيه للشراء

-30.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

-30.56 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.58 جنيه للشراء

-30.68 جنيه للبيع

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