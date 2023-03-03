سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-3-2023 فى مصر

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10 قروش، ووصل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصرية نحو 30.75 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدولار في التعاملات العالمية .

وكسر الدولار مستوى 30 جنيه منذ عدة اسابيع رغم اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغير، كما تباين أداء العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-3-2023

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في البنك المركزي المصري ​ 30.6580جنيه للشراء، و 30.7549 جنيه للبيع .

الدولار في البنك الأهلي المصري 30.57 جنيه للشراء مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر30.57 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.67 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر 30.72 جنيه شراء مقابل 30.77 جنيه بيع.

الدولار في بنك الكويتي الوطني 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإستثمار العربي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.72 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

يورو​ : 32.5588 جنيه للشراء ، و 32.6740 جنيه للبيع .

جنيه استرليني​ 36.7160 جنيه للشراء ، و 36.8443 جنيه للبيع .

فرنك سويسرى​: 32.6010 جنيه للشراء ، و 32.7179 جنيه للبيع .

100 ين يابانى​: 22.4535 جنيه للشراء ، و 22.5327 جنيه للبيع .

ريال سعودى​ : 8.1685 جنيه للشراء ، و 8.1950 جنيه للبيع .

دينار كويتى​: 99.8274 جنيه للشراء ، و 100.1983 جنيه للبيع .

درهم اماراتى : 8.3469 جنيه للشراء ، و 8.3737 جنيه للبيع .

اليوان الصينى: 4.4388 جنيه للشراء ، و 4.4546 جنيه للبيع .