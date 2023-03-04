السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 2023/3/4 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار منذ الساعات الأولى أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت 4 مارس 2023 استقرارًا بشكل ملحوظ طبقًا لآخر تحديثات لشاشات عرض سعر العملات اليوم بالبنوك المصرية، ويتساءل الكثير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم السبت 4 /3 /2023 في البنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم السبت 4 /3 /2023 في البنوك المصرية

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 مارس 2023 في البنوك المصرية.   

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.67 جنيه للشراء وقيمة 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويتي الوطني 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.72 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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