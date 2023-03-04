سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت 4-3-2023 خلال منتصف التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا أمام العملة المحلية خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.55 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا امام الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 32.55 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع في منتصف التعاملات في البنوك المصرية.

وشهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 2023

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.36 جنيه للشراء

-32.66 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.68 جنيه للشراء

-33.73 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت الموافق 4 مارس 2023 في كمنصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع.

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