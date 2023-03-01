سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-3-2023 في التعاملات المسائية بالبنوك

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية بالبنوك المصرية، نحو 32.59 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأربعاء 1-3-2023

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، استقرارًا مقابل العملة المحلية في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 32.59 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع في ختام التعاملات في البنوك المصرية.

سعر اليورو شهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، استقرارًا في التعاملات المسائية بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.20 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.20 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، استقرارًا في التعاملات المسائية في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.22 جنيه للشراء

-32.57 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.41 جنيه للشراء

-33.56 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 في ختام التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.21 جنيه للشراء، و32.39 جنيه للبيع.

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