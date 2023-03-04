سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 مارس 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء أولى التعاملات شغل بال المسافرين إلى الخارج في المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري على الارتفاع في تعاملات اليوم، وسجلت أسعار الريال السعودي ببنك مصر، مقابل أسعار الجنيه المصري مستوى بقيمة 8.13 جنيه للشراء، ومبلغ 8.17 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مارس 2023 في البنوك المصرية

وتعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مارس 2023 في البنوك المصرية بالتقرير القادم.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.11 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.15 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.09جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.16 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.04 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 8.08 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 8.06 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.